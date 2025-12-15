CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler ESPOR GAMEON Revival 2025, League of Legends turnuvası kayıtları başladı!

GAMEON Revival 2025, League of Legends turnuvası kayıtları başladı!

Türk Telekom’un oyun markası GAMEON tarafından düzenlenen GAMEON Revival 2025 League of Legends turnuvası için kayıtlar başladı. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 14:25
Türk Telekom, internet ve oyun odaklı markası GAMEON'un organize ettiği, "GAMEON Revival 2025" League of Legends turnuvası kayıtlarının başladığını duyurdu. Türk Telekom, internet ve oyun odaklı markası GAMEON'un organize ettiği, 'GAMEON Revival 2025' League of Legends turnuvası kayıtlarının başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GAMEON, oyunseverleri çevrimiçi ve fiziksel etkinliklerle bir araya getiren turnuvalarıyla espor ekosistemine destek oluyor.

GAMEON, League of Legends'ın Türkiye'deki resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi resmi isim sponsorluğunun ardından League of Legends topluluğuyla 'GAMEON Revival 2025'te sezon sonrasında da bir araya gelecek.

Toplam 750 bin lira ödül havuzuna sahip turnuvanın kayıtları 10 Kasım'a kadar devam edecek. Takımlar 15 Kasım'da başlayacak olan grup aşamalarının ardından play-off'a yükselecek ve finalde sahne almak için mücadele edecek.

Finale kalan takımlar 14 Aralık'ta ESA Arena'daki büyük finalde karşı karşıya gelecek. ESA Espor Arena'da büyük bir heyecana sahne olacak finale çıkmak için mücadele edecek olan takımların müsabakaları play-off aşaması itibariyle GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.

