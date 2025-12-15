GAMEON Revival 2025, League of Legends turnuvası kayıtları başladı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk Telekom, internet ve oyun odaklı markası GAMEON'un organize ettiği, "GAMEON Revival 2025" League of Legends turnuvası kayıtlarının başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GAMEON, oyunseverleri çevrimiçi ve fiziksel etkinliklerle bir araya getiren turnuvalarıyla espor ekosistemine destek oluyor.

GAMEON, League of Legends'ın Türkiye'deki resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi resmi isim sponsorluğunun ardından League of Legends topluluğuyla 'GAMEON Revival 2025'te sezon sonrasında da bir araya gelecek.

Toplam 750 bin lira ödül havuzuna sahip turnuvanın kayıtları 10 Kasım'a kadar devam edecek. Takımlar 15 Kasım'da başlayacak olan grup aşamalarının ardından play-off'a yükselecek ve finalde sahne almak için mücadele edecek.

Finale kalan takımlar 14 Aralık'ta ESA Arena'daki büyük finalde karşı karşıya gelecek. ESA Espor Arena'da büyük bir heyecana sahne olacak finale çıkmak için mücadele edecek olan takımların müsabakaları play-off aşaması itibariyle GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.