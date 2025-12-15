Milli bilardocu Berkay Karakurt Dünya Kupası şampiyonu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mısır'da 7-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Berkay Karakurt şampiyon oldu. 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 7-13 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlendi.

Organizasyonun finalinde milli bilardocu Berkay Karakurt, Sameh Sidhom ile karşı karşıya geldi. Rakibini 50-46'lık skorla mağlup eden Karakurt, şampiyonluğa ulaştı. İlk kez Dünya Kupası kürsüsüne çıkan Karakurt, ilk finalinde ilk şampiyonluğunu kazanarak Türk bilardosu adına unutulmaz bir başarıya imza attı.