CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bilardo Milli bilardocu Berkay Karakurt Dünya Kupası şampiyonu!

Milli bilardocu Berkay Karakurt Dünya Kupası şampiyonu!

Milli bilardocu Berkay Karakurt, Mısır’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’nda rakibini 50-46 yenerek şampiyon oldu. İşte detaylar...

Bilardo Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 16:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli bilardocu Berkay Karakurt Dünya Kupası şampiyonu!

Mısır'da 7-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Berkay Karakurt şampiyon oldu. 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 7-13 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlendi.

Organizasyonun finalinde milli bilardocu Berkay Karakurt, Sameh Sidhom ile karşı karşıya geldi. Rakibini 50-46'lık skorla mağlup eden Karakurt, şampiyonluğa ulaştı. İlk kez Dünya Kupası kürsüsüne çıkan Karakurt, ilk finalinde ilk şampiyonluğunu kazanarak Türk bilardosu adına unutulmaz bir başarıya imza attı.

Cimbom yeni Mertens'ini buldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Okan Buruk'tan takıma büyük jest!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! 15:09
G.Saray'da Gardini dönemi! G.Saray'da Gardini dönemi! 15:08
Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama 14:57
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 14:45
Dev ödülde adaylar açıklandı! Dev ödülde adaylar açıklandı! 14:45
Okan Buruk'tan takıma büyük jest! Okan Buruk'tan takıma büyük jest! 14:23
Daha Eski
Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... 14:19
Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! 14:09
Juventus'tan Kenan kararı! Juventus'tan Kenan kararı! 13:24
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 13:13
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 12:26
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 12:13