CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Judo Nevşehirli sporcular Zonguldak’tan madalya ile döndü!

Nevşehirli sporcular Zonguldak’tan madalya ile döndü!

Nevşehirli judocular, Uluslararası Madenci Kupası’ndan madalyalarla döndü. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 16:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nevşehirli sporcular Zonguldak’tan madalya ile döndü!

Zonguldak'ta düzenlenen 7 ülkeden bin 280 sporcunun katıldığı Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda Nevşehir'den 6 sporcu, kente madalyayla döndü.

Zonguldak'ta 12 Aralık'ta 9'uncu Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası düzenlenmeye başladı. Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden bin 280 sporcu ter döktü. Süper minikler kategorisinden başlayan turnuvada, minikler, yıldızlar, ümitler ve veteranlar mücadele etti. Müsabakalar sona erdikçe kazanan sporcular için ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara protokol üyeleri ve antrenörleri tarafından madalya verildi. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo sporcuları, Zonguldak'tan Nevşehir'e madalya ile döndü. Süper Minikler (2015-2016-2017) kategorisinde Zeynep Beren Güneş (22 kilogram) ve Serpil Kesgen (52 kilogram) birincilik kürsüsüne çıkarken, Sude Cennet Kayabaşı (22 kilogram) üçüncü, Beril Elif Bozkurt (25 kilogram) ise beşinci oldu. Minikler (2013-2014) kategorisinde Zeynep Beren Güneş (24 kilogram) ikincilik, Zeliha Beren Yeşilyurt (52 kilogram) ve Ayliz Eda Mert (+57 kilogram) beşincilik dereceleri elde etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, "Uluslararası düzeyde düzenlenen bu önemli organizasyonda Nevşehir'i en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı gönülden kutluyorum. Bu dereceler, altyapıya verdiğimiz önemin ve sistemli çalışmanın bir sonucudur. Sporcularımızın gelişim sürecinde emeği geçen antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

REKLAM - Türk Telekom
Cimbom yeni Mertens'ini buldu!
DİĞER
Davinson'a dünya yıldızı partner! Galatasaray transfer ateşini yaktı...
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Okan Buruk'tan takıma büyük jest!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! 15:09
G.Saray'da Gardini dönemi! G.Saray'da Gardini dönemi! 15:08
Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama 14:57
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 14:45
Dev ödülde adaylar açıklandı! Dev ödülde adaylar açıklandı! 14:45
Okan Buruk'tan takıma büyük jest! Okan Buruk'tan takıma büyük jest! 14:23
Daha Eski
Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... 14:19
Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! 14:09
Juventus'tan Kenan kararı! Juventus'tan Kenan kararı! 13:24
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 13:13
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 12:26
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 12:13