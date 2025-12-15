CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler ESPOR GAMEON Revival 2025’te şampiyon Misa Esports

GAMEON Revival 2025’te şampiyon Misa Esports

GAMEON tarafından düzenlenen GAMEON Revival 2025 turnuvasında şampiyonluk Misa Esports’un oldu. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 13:43 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 13:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GAMEON Revival 2025’te şampiyon Misa Esports

GAMEON tarafından düzenlenen GAMEON Revival 2025 şampiyonu Misa Esports oldu. Espor ekosistemine sağladığı katkılara devam eden GAMEON, esporun en köklü oyunlarından League of Legends'ta hem lig sponsorluğu hem de sezon sonrası GAMEON Revival 2025 ile yıl boyunca oyuncuların yanında oldu. Yılın son turnuvası, Revival 2025'de karşılaşan Misa Esports ile Last Wall arasında oynanan ve heyecan dolu anlara sahne olan büyük finalin ardından kazanan Misa Esports oldu. 3 Kasım'da açık elemeler ile başlayan turnuva, yaklaşık bir buçuk aylık serüvenin sonunda bin 200'den fazla başvuru ve 750'den fazla seyircinin katılımıyla ESA Arena'da son buldu.

SERİDE KAZANAN MİSA ESPORTS

Yapılan açıklamaya göre, turnuvada final maçı, yasaklama ekranından önce başladı. Takımlar günler boyunca büyük ödül için taktik çalışmalarını yaparken şampiyon seçimi sonrası Sihirdar Vadisi birbirinden güzel oyunlarla keyifli anlara sahne oldu. Vadinin her köşesinde seri boyunca mücadeleden kopmayan Misa Esports, Last Wall karşısında 3-0 skorla galip geldi ve kupanın sahibi oldu.

F.Bahçe'de ilk 8 hesapları!
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
AK Parti'den Türk Dünyası Vizyon Belgesi! Başkan Erdoğan önemli mesajlar verecek: Ticarette 100 milyar dolar hedefi
Juventus'tan Kenan kararı!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 13:13
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 12:26
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 12:13
Palandöken'de kayak sezonu! Palandöken'de kayak sezonu! 12:10
Sarıkamış sezona hazır! Sarıkamış sezona hazır! 12:06
Oltulu kızlardan hentbol başarısı! Oltulu kızlardan hentbol başarısı! 11:54
Daha Eski
G.Saray'da Singo ayrılığı! G.Saray'da Singo ayrılığı! 11:53
Roma-Como maçı detayları Roma-Como maçı detayları 11:49
Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! 11:37
F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! 11:30
Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! 11:20
Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? 11:11