CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol NBA'de Blazers, Stephen Curry'nin 48 sayısına rağmen Warriors'ı yendi!

NBA'de Blazers, Stephen Curry'nin 48 sayısına rağmen Warriors'ı yendi!

NBA’de Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors’ı 136-131 yenerek Jerami Grant ve Shaedon Sharpe’in önderliğinde galibiyete ulaştı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 10:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Blazers, Stephen Curry'nin 48 sayısına rağmen Warriors'ı yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors'ı 136-131 mağlup etti. Moda Center'da oynanan karşılaşmada 35'er sayı atan Jerami Grant ve Shaedon Sharpe, Blazers'a galibiyeti getiren isimler oldu.

Ev sahibi ekipte Robert Williams, 11 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Deni Avdija 26 sayı kaydetti. Warriors'ta ise 48 sayıyla maçın en skorer ismi olan Stephen Curry'nin performansı, yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Kariyerinde 30 yaşından sonra 45. kez 40 sayı barajını geçen Curry, bu alanda rekoru Michael Jordan'dan devraldı. Konuk ekipte Jimmy Butler 16 ve Draymond Green de 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.

ADEM BONA'NIN OYNAMADIĞI MAÇTA SİXERS KAYBETTİ

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 120-117 yendi. Hawks'ta Jalen Johnson 12 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Dyson Daniels, 27 sayı ve 10 ribaunt, Onyeka Okongwu ise 20 sayı ve 15 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi. 76ers'ta Paul George, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte VJ Edgecombe, 26 sayı atarken Joel Embiid ise 22 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı. Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, forma şansı bulamadı.

Beşiktaş ve F.Bahçe peşindeydi! Transfer...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Mauro Icardi’nin sözleşmesi için açıklama: “Kaderini bu belirleyecek”
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
G.Saray'da Lemina endişesi!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United-Bournemouth maçı detayları Manchester United-Bournemouth maçı detayları 10:16
2026 gran fondo takvimi açıklandı! 2026 gran fondo takvimi açıklandı! 10:10
Kenan Eren’den gümüş madalya! Kenan Eren’den gümüş madalya! 09:57
G.Saray'da Lemina endişesi! G.Saray'da Lemina endişesi! 09:54
Sakaryaspor-Hatayspor maçı detayları Sakaryaspor-Hatayspor maçı detayları 09:49
Lando Norris zirvede! Lando Norris zirvede! 09:45
Daha Eski
F.Bahçe'ye Avrupa'dan dev gelir! F.Bahçe'ye Avrupa'dan dev gelir! 09:44
Alp Aksoy’dan tarihi şampiyonluk! Alp Aksoy’dan tarihi şampiyonluk! 09:31
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 8 isim... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 8 isim... 09:23
Merinos Voleybol üst sıraları bırakmıyor! Merinos Voleybol üst sıraları bırakmıyor! 09:14
Trazonspor-Beşiktaş maçı sonrası flaş hakem eleştirisi! Trazonspor-Beşiktaş maçı sonrası flaş hakem eleştirisi! 09:02
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 08:58