Ziraat Türkiye Kupası
Fernando Muslera: Bir aslanı azmi yenilmez yapar

Fernando Muslera: Bir aslanı azmi yenilmez yapar

Arjantin Premier Lig kupasını kaldıran Fernando Muslera, yaptığı şampiyonluk paylaşımına düştüğü not ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 11:18
Fernando Muslera: Bir aslanı azmi yenilmez yapar

Racing Club ile oynanan ve penaltılara giden finalde iki penaltı kurtaran Fernando Muslera, takımı Estudiantes'i 15 sene sonra Arjantin Premier Lig şampiyonu yaptı. Uruguaylı kaleci, kupayı kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşırken altına düştüğü not özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından dikkat çekti: Bir aslanı kükremesi değil, azmi yenilmez yapar. Ne kadar yaralı olursa olsun, onu asla hafife almayın!

