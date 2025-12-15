CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında Rayo Vallecano ile Real Betis karşı karşıya gelecek. İç saha avantajını kullanarak kazanmayı hedefleyen Rayo Vallecano, 17 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 5 lig maçında sadece Barcelona'ya kaybeden ve 24 puanla 6. sırada bulunan Real Betis ise zorlu deplasmanda tekrar seri başlatmayı hedefliyor. Peki, Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 11:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı, Rayo Vallecano ile Real Betis arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürecek. Ligde şu ana kadar topladığı 17 puanla 13. basamakta bulunan başkent temsilcisi, bu karşılaşmayı üst sıralara yaklaşmak adına önemli bir fırsat olarak görüyor. Konuk ekip Real Betis ise son haftalarda ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Son 5 lig maçında yalnızca Barcelona karşısında sahadan puansız ayrılan yeşil-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 16. haftada oynanacak Rayo Vallecano-Real Betis maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Vallecas Futbol Sahası'nda oynanacak Rayo Vallecano-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de ilk 8 hesapları!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Davinson'a dünya yıldızı partner! Galatasaray transfer ateşini yaktı...
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
G.Saray'da Singo ayrılığı!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma-Como maçı detayları Roma-Como maçı detayları 11:49
Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! 11:37
F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! 11:30
Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! 11:20
Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? 11:11
Muslera: Bir aslanı azmi yenilmez yapar Muslera: Bir aslanı azmi yenilmez yapar 11:00
Daha Eski
Blazers ve Hawks’tan kritik galibiyetler! Blazers ve Hawks’tan kritik galibiyetler! 10:42
Beşiktaş ve F.Bahçe peşindeydi! Transfer... Beşiktaş ve F.Bahçe peşindeydi! Transfer... 10:41
ASKİ güreşte zirvede! ASKİ güreşte zirvede! 10:35
Eski hakemlerden flaş kırmızı kart yorumu! Eski hakemlerden flaş kırmızı kart yorumu! 10:23
Umut Çamkıran’dan nakavt zaferi! Umut Çamkıran’dan nakavt zaferi! 10:23
Manchester United-Bournemouth maçı detayları Manchester United-Bournemouth maçı detayları 10:16