Galatasaray'da Wilfried Singo ayrılığı! Transfer uzmanı açıkladı

Galatasaray'da son dönemde sakatlıklarla boğuşan Wilfried Singo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü transfer uzmanı Sacha Tavolieri, sarı-kırmızılıların Singo ile yollarını ayırmaya hazırlandığını açıkladı.