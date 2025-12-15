CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Wilfried Singo ayrılığı! Transfer uzmanı açıkladı

Galatasaray'da Wilfried Singo ayrılığı! Transfer uzmanı açıkladı

Galatasaray'da transfer iddiaları ile gündeme gelen Wilfried Singo ile ilgili ters köşe bir gelişme yaşandı. İşte dünyaca ünlü transfer uzmanının açıklamalarına göre sarı-kırmızılılarda yaşanan hareketlilik... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 11:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Wilfried Singo ayrılığı! Transfer uzmanı açıkladı

Galatasaray'da son dönemde sakatlıklarla boğuşan Wilfried Singo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü transfer uzmanı Sacha Tavolieri, sarı-kırmızılıların Singo ile yollarını ayırmaya hazırlandığını açıkladı.

Galatasaray'da Wilfried Singo ayrılığı! Transfer uzmanı açıkladı

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Galatasaray, beklenen verimi alamadığı Fildişi Sahilli oyuncu için çalışmalarına başladı ve transferi için aracı kişilerle görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Wilfried Singo ayrılığı! Transfer uzmanı açıkladı

ZORLUK ÇEKİYOR

Haberde 24 yaşındaki futbolcunun Türk futboluna uyum sağlamakta zorlandığı ve Serie A'ya dönmeyi hedeflediği aktarıldı. Öte yandan Liverpool'un öncelikli hedefi olmadığı belirtilen Singo için G.Saray'ın beklediği gelirin 25-20 milyon euro arasında olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma-Como maçı detayları Roma-Como maçı detayları 11:49
Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! 11:37
F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! 11:30
Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! 11:20
Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? 11:11
Muslera: Bir aslanı azmi yenilmez yapar Muslera: Bir aslanı azmi yenilmez yapar 11:00
Daha Eski
Blazers ve Hawks’tan kritik galibiyetler! Blazers ve Hawks’tan kritik galibiyetler! 10:42
Beşiktaş ve F.Bahçe peşindeydi! Transfer... Beşiktaş ve F.Bahçe peşindeydi! Transfer... 10:41
ASKİ güreşte zirvede! ASKİ güreşte zirvede! 10:35
Eski hakemlerden flaş kırmızı kart yorumu! Eski hakemlerden flaş kırmızı kart yorumu! 10:23
Umut Çamkıran’dan nakavt zaferi! Umut Çamkıran’dan nakavt zaferi! 10:23
Manchester United-Bournemouth maçı detayları Manchester United-Bournemouth maçı detayları 10:16