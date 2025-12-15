CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Palandöken'de yapay karla kayak keyfi!

Palandöken'de yapay karla kayak keyfi!

Palandöken Kayak Merkezi, suni karla hafta sonu kayakseverleri ağırladı. 56 pist ve 87 km toplam parkuruyla sezon renkli görüntülerle başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 12:10
Palandöken'de yapay karla kayak keyfi!

Palandöken'de kayak sezonu açıldı. Dağda yeterli kar olmamasına rağmen yapay karlı pistler hafta sonu kayakseverleri misafir etti.

Depolanan karlar ve suni karlama çalışmaları sayesinde kayak sezonunu hem erken açan hem de geç kapatan Palandöken, renkli görüntülere sahne oldu. Kayak hasreti çeken vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek pistlere akın etti.

En uzun kayak parkuru 12,5 kilometre uzunluğunda olan ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılan Palandöken, özellikle şehir dışından gelen turistlerin ilgisini çekti. Palandöken Kayak Merkezi'nde farklı zorluk seviyelerine sahip 30 adet kolay seviye pist, 12 adet orta seviye pist, 9 adet profesyonel pist, 5 adet doğal pist olmak üzere toplam 56 adet pist bulunuyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi ise bu toplam pist sayısına ek olarak 24,8 kilometrelik piste sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu 87 kilometreyi buluyor.

