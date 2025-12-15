Palandöken'de yapay karla kayak keyfi!

Palandöken'de kayak sezonu açıldı. Dağda yeterli kar olmamasına rağmen yapay karlı pistler hafta sonu kayakseverleri misafir etti.

Depolanan karlar ve suni karlama çalışmaları sayesinde kayak sezonunu hem erken açan hem de geç kapatan Palandöken, renkli görüntülere sahne oldu. Kayak hasreti çeken vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek pistlere akın etti.

En uzun kayak parkuru 12,5 kilometre uzunluğunda olan ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılan Palandöken, özellikle şehir dışından gelen turistlerin ilgisini çekti. Palandöken Kayak Merkezi'nde farklı zorluk seviyelerine sahip 30 adet kolay seviye pist, 12 adet orta seviye pist, 9 adet profesyonel pist, 5 adet doğal pist olmak üzere toplam 56 adet pist bulunuyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi ise bu toplam pist sayısına ek olarak 24,8 kilometrelik piste sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu 87 kilometreyi buluyor.