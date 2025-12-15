Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa kararı aldığını açıkladı. Gaziantep FK'nin resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

GAZİANTEP FK YOLCULUĞU

Kırmızı siyahlılar ile ligde 14 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 23 puana sahip Gaziantep FK ligde 7. sırada yer alıyor.