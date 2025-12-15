Galatasaray'da Icardi dönemi sona mı eriyor? Resmen iletti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son habere ise sarı-kırmızılı taraftarlar adeta dikkat kesildi. İşte detaylar...

Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen Mauro Icardi ile ilgili yurt dışından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Sacha Tavolieri'nin yer verdiği habere dair tüm ayrıntılar...

Mauro Icardi, kişisel ve ailevi nedenlerle İtalya'ya dönmek istemesi sebebiyle Galatasaray'dan ayrılmak için resmi talepte bulundu.

Galatasaray cephesi ise cazip bir teklif gelmesi hâlinde ayrılığa kapıyı tamamen kapatmış değil, ancak pazarlıkta esnemeyeceği net bir şart var: kiralama değil, bonservisiyle satış.

