Galatasaray'da Icardi dönemi sona mı eriyor? Resmen iletti!

Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen Mauro Icardi ile ilgili yurt dışından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Sacha Tavolieri'nin yer verdiği habere dair tüm ayrıntılar... Mauro Icardi, kişisel ve ailevi nedenlerle İtalya'ya dönmek istemesi sebebiyle Galatasaray'dan ayrılmak için resmi talepte bulundu. Galatasaray cephesi ise cazip bir teklif gelmesi hâlinde ayrılığa kapıyı tamamen kapatmış değil, ancak pazarlıkta esnemeyeceği net bir şart var: kiralama değil, bonservisiyle satış. İŞTE O HABERİN TAMAMI: