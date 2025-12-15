CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli masa tenisçi Kenan Eren'in hedefi olimpiyatlara katılmak!

Milli masa tenisçi Kenan Eren'in hedefi olimpiyatlara katılmak!

15 yaş altı milli masa tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman, Romanya’da gümüş madalya kazanarak Türkiye tarihinde bir ilke imza attı ve 2028 Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 09:58
Milli masa tenisçi Kenan Eren'in hedefi olimpiyatlara katılmak!

Romanya'da yapılan Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı çift erkekler kategorisinde takım arkadaşıyla gümüş madalya kazan Kenan Eren Kahraman, olimpiyat kotası almak için çalışmalarını Kayseri'de sürdürüyor.

Kendisi gibi masa tenisi sporcusu halası Betül Nur Kahraman'ın desteğiyle 6 yaşında ilk kez eline raket alan 15 yaşındaki Kenan Eren, yaklaşık 9 yıllık kariyerinde katıldığı organizasyonlarda birçok şampiyonluk elde etti.

Azmi ve gayretiyle 5 yıl önce milli takım forması giymeye başlayan Kenan Eren, 11-21 Temmuz'da Çekya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde ikinci, çift erkekler kategorisinde üçüncü, son olarak Romanya'da 23-30 Kasım'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda ise çift erkekler kategorisinde ikinci oldu.

Antrenmanlarını milli takım antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım gözetiminde sürdüren Kenan Eren, 2028 yılında Los Angeles'ta yapılacak Olimpiyat Oyunları'na kota alma hedefiyle çalışmalarını Kayseri'de sürdürüyor.

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK OLDUĞU İÇİN DUYGUSAL BİR ANDI"

Milli sporcu Kenan Eren Kahraman, Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu başarının Türkiye'de ilk olmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Kenan Eren, "Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyum. Dünya ikincisi olduk, bunun ayrıca bir mutluluğu var. Türkiye tarihinde ilk olduğu için duygusal bir andı bizim için. Bunun için çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık." dedi.

2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için çalışmalara başladıklarını anlatan Kenan Eren, "Türk bayrağını dalgalandırmaya her zaman devam edeceğiz. Dünyaya adımızı daha çok duyuracağız. Olimpiyatta rakiplerimiz bizden korksun, geliyoruz. Hafta içi her gün antrenmanımız var. Haftada 6 gün, bazen 7 gün, hafta sonları 5-6 saat, okul olduğu zaman 4 saat antrenman yapıyorum. Yoğun bir kamp süreci geçirdim. 2028 Yaz Olimpiyatları'na gitmeyi istiyorum." diye konuştu.

"PUANLARIMIZI TOPLAYIP, OLİMPİYAT KOTASI ALMAK İSTİYORUZ"

Milli antrenör Halil Adak ise çocuk yaşta antrenmanlardan kaçmak için tenis masasının altında uyuyan sporcusunun zaman içerisinde kendisini geliştirerek başarılı bir oyuncuya dönüşmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Dünya ikinciliğinin bir başlangıç olduğunu vurgulayan Adak, asıl hedeflerinin 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirtti.

Antrenman programlarının yoğun geçtiğini anlatan Adak, "2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları için katılacağımız uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, puanlarımızı toplayıp olimpiyat kotası almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

