Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Trendyol Süper Lig'de adı son olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kobbie Mainoo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncunun formasını giydiği Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, yaptığı açıklama ile ayrılığa göz kırptı.

Bu sezon hiçbir maçta ilk 11 başlatmadığı Mainoo'nun transfer olup olmayacağına dair soruya yanıt veren Portekizli çalıştırıcı, "Ona ne yanıt vereceğimi size söylemeyeceğim ama bu konuda gelip benimle konuşursa gerçekten çok memnun olurum." dedi.