Ziraat Türkiye Kupası
Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve adı Süper Lig'den Beşiktaş ile Fenerbahçe de dahil olmak üzere Avrupa'dan çeşitli takımlar ile anılan Kobbie Mainoo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ruben Amorim, İngiliz orta sahanın transferine dair konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 10:42
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

Trendyol Süper Lig'de adı son olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kobbie Mainoo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncunun formasını giydiği Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, yaptığı açıklama ile ayrılığa göz kırptı.

Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

Bu sezon hiçbir maçta ilk 11 başlatmadığı Mainoo'nun transfer olup olmayacağına dair soruya yanıt veren Portekizli çalıştırıcı, "Ona ne yanıt vereceğimi size söylemeyeceğim ama bu konuda gelip benimle konuşursa gerçekten çok memnun olurum." dedi.

Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

Beşiktaş ve Fenerbahçe dahil olmak üzere Avrupa'dan çeşitli kulüplerin radarında olan İngiliz futbolcunun devre arasında ayrılmak istediği aktarılıyor. Kobbie Mainoo, düzenli olarak ilk 11'de forma giyeceği ve Dünya Kupası öncesi İngiltere kadrosuna girmek üzere kendisini kanıtlayabileceği bir kulüp arıyor.

Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için süren transfer yarışında Chelsea ve Bayern Münih'in de yer aldığı fakat Mainoo'nun Scott McTominay referansı ile Napoli'ye daha yakın olduğu belirtiliyor.

Kobbie Mainoo için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Caught Offside'dan derlediği o haber...

REKLAM - Türk Telekom
