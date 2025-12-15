CANLI SKOR ANA SAYFA
Roma-Como MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Como MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma ile Como karşı karşıya gelecek. Gasperini yönetiminde son 2 lig maçını da kaybeden Roma, güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda kazanıp, üst sıralar yükselişini sürdürmeyi amaçlayan Como ise hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler, "Roma-Como maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Roma-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 11:49
Roma-Como MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı, Roma ile Como arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ligde çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Roma, bu mücadeleyi kötü gidişatı tersine çevirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan başkent ekibi, güçlü rakibi karşısında yeniden kazanma ritmini yakalamayı hedefliyor. Como cephesinde ise hedef, yakalanan çıkışı sürdürmek. Como, alacağı bir galibiyetle üst sıralara doğru tırmanışını devam ettirmeyi amaçlıyor. Peki, Roma-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 15. haftada oynanacak Roma-Como maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

ROMA-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Como maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Kone, Cristante, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dybala

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas

