Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Bournemouth MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde son maçını kazanan Kırmızı Şeytanlar, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Son 6 maçını da kazanamayan rakibine karşı hata yapmak istemeyen Manchester United 25 puanla 8. sırada yer alıyor. Futbolseverler ise "Manchester United-Bournemouth maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 10:16
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı, Manchester United ile Bournemouth arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde son maçından galibiyetle ayrılan Kırmızı Şeytanlar, bu mücadeleyi kazanarak ligde üst üste ikinci kez sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Old Trafford'da oynanacak karşılaşma, ev sahibi ekip için istikrar yakalama adına büyük önem taşıyor. Manchester United, ligde geride kalan haftalarda topladığı 25 puanla 8. sırada yer alırken, formsuz rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Manchester United-Bournemouth maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Bournemouth maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson

