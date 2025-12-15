FIFA Yılın En İyileri Ödülleri'nde adaylar belli oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
FIFA Yılın En İyileri Ödülleri, 16 Aralık Salı günü Katar'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte ödüllerin verileceği kategoriler ve aday gösterilen isimler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 14:45
Futbolseverlerin heyecanla beklediği FIFA Yılın En İyileri Ödülleri, 16 Aralık Salı günü Katar'da düzenlenecek tören ile birlikte sahiplerini bulacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek ödül töreni TSİ 20.00'de başlayacak.

Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya genelinden üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katılacak.

Oylama sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, 11'i ile, en iyi gol ve taraftar ödülleri verilecek.

Erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi golü için ise adaylar sonradan açıklanacak.

YILIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ İÇİN ADAY GÖSTERİLEN İSİMLER ŞUNLAR:

En iyi erkek futbolcu: Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha (PSG), Harry Kane (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool)

En iyi kadın futbolcu: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Lauren James (Chelsea), Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas (Barcelona), Mariona Caldentey, Chloe Kelly, Alessia Russo, Leah Williamson (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps (Olimpik Lyon)

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör: Javier Aguirre (Meksika), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martinez (Portekiz), Arne Slot (Liverpool)

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Olimpik Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renee Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (İngiltere)

En iyi erkek kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Münih), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter), Wojciech Szczesny (Barcelona)

En iyi kadın kaleci: Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcelona), Christiane Endler (Olimpik Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Paris/Brighton), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

En iyi taraftar: Alejandro Ciganotto (Arjantin), Manolo el del Bombo (İspanya), Zakho (Irak)

Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer...
