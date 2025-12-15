CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de transfer gündeminin en dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Polonyalı yıldız ile Barcelona yönetiminin bir araya geldiği ortaya çıktı. İşte La Liga devinde verilen karar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 14:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Devre arasında santrfor transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Lewandowski gündemi devam ediyor. Barcelona'da geleceği tartışılan Polonyalı oyuncu hakkında dikkat çeken bir toplantı gerçekleşti.

Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Polonyalı golcünün menajeri, Barcelona'daki bir otelde bir araya gelerek Robert Lewandowski'nin geleceğini masaya yatırdı.

Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Son haftalarda kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Barcelona, Polonyalı forvete bir sezonluk yeni sözleşme teklif etmeyi arka plana itmiş vaziyette olmadığı ancak bu ihtimalin gerçekleşmesinin performansa bağlı olduğu belirtildi.

Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Lewandowski'nin bir yıl daha Barcelona'da futbol hayatına devam etmek istediği Laporta'ya aktarıldı. Oyuncunun, eşinin işleri dolayısıyla bu durumu istemesinin önemi de haberde yer alan bilgiler arasında.

Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Buna karşın Katalan kulübü, sözleşme görüşmelerine başlamak için acele etmeyecek. Barcelona, Lewandowski'ye yeni bir kontrat önermek için Polonyalı golcünün nasıl bir performans göstereceğini takip edecek.

Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

G.Saray'da flaş gelişme! Icardi...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
AK Parti'den Türk Dünyası Vizyon Belgesi! Başkan Erdoğan önemli mesajlar verecek: Ticarette 100 milyar dolar hedefi
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
Süper Lig ekibinde ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'tan Kenan kararı! Juventus'tan Kenan kararı! 13:24
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 13:13
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 12:26
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 12:13
Palandöken'de kayak sezonu! Palandöken'de kayak sezonu! 12:10
Sarıkamış sezona hazır! Sarıkamış sezona hazır! 12:06
Daha Eski
Oltulu kızlardan hentbol başarısı! Oltulu kızlardan hentbol başarısı! 11:54
G.Saray'da Singo ayrılığı! G.Saray'da Singo ayrılığı! 11:53
Roma-Como maçı detayları Roma-Como maçı detayları 11:49
Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! 11:37
F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! 11:30
Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! 11:20