Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Fenerbahçe'de transfer gündeminin en dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Polonyalı yıldız ile Barcelona yönetiminin bir araya geldiği ortaya çıktı. İşte La Liga devinde verilen karar...
Devre arasında santrfor transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Lewandowski gündemi devam ediyor. Barcelona'da geleceği tartışılan Polonyalı oyuncu hakkında dikkat çeken bir toplantı gerçekleşti.
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Polonyalı golcünün menajeri, Barcelona'daki bir otelde bir araya gelerek Robert Lewandowski'nin geleceğini masaya yatırdı.
Son haftalarda kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Barcelona, Polonyalı forvete bir sezonluk yeni sözleşme teklif etmeyi arka plana itmiş vaziyette olmadığı ancak bu ihtimalin gerçekleşmesinin performansa bağlı olduğu belirtildi.
Lewandowski'nin bir yıl daha Barcelona'da futbol hayatına devam etmek istediği Laporta'ya aktarıldı. Oyuncunun, eşinin işleri dolayısıyla bu durumu istemesinin önemi de haberde yer alan bilgiler arasında.
Buna karşın Katalan kulübü, sözleşme görüşmelerine başlamak için acele etmeyecek. Barcelona, Lewandowski'ye yeni bir kontrat önermek için Polonyalı golcünün nasıl bir performans göstereceğini takip edecek.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...