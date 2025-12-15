Lewandowski'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Lewandowski'nin bir yıl daha Barcelona'da futbol hayatına devam etmek istediği Laporta'ya aktarıldı. Oyuncunun, eşinin işleri dolayısıyla bu durumu istemesinin önemi de haberde yer alan bilgiler arasında.

Buna karşın Katalan kulübü, sözleşme görüşmelerine başlamak için acele etmeyecek. Barcelona, Lewandowski'ye yeni bir kontrat önermek için Polonyalı golcünün nasıl bir performans göstereceğini takip edecek.