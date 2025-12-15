Arda Turan’dan İngilizce motivasyon!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ukrayna Ligi'nin 16. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Epitsentr Dunaivtsi ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta 5-0'lık galibiyet alan Donetsk temsilcisi, zirve takibinde hata yapmadı ve 1. sırada yer alan LNZ Cherkasy ile puanlarını eşitledi (35 puan). Arda Turan'ın mücadele öncesi takımına yaptığı İngilizce motivasyon konuşması sosyal medya gündem oldu.

İŞTE O ANLAR