Ziraat Türkiye Kupası
Arda Turan'dan İngilizce motivasyon!

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük kariyerini sürdüren Arda Turan'ın FC Epitsentr Dunaivtsi maçı öncesi takımına yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 14:09
Ukrayna Ligi'nin 16. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Epitsentr Dunaivtsi ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta 5-0'lık galibiyet alan Donetsk temsilcisi, zirve takibinde hata yapmadı ve 1. sırada yer alan LNZ Cherkasy ile puanlarını eşitledi (35 puan). Arda Turan'ın mücadele öncesi takımına yaptığı İngilizce motivasyon konuşması sosyal medya gündem oldu.

İŞTE O ANLAR

