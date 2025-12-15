CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Golf Milli golfçü Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak!

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak!

Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali’nde 16 ve 21 yaş altı kadınlar kategorilerinde yarışacak. İşte detaylar...

Golf Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 16:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak!

Milli golfçü Deniz Sapmaz, 18-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Faldo Gençler Turu'nun Avrupa Büyük Finali'nde mücadele edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Ain Binicilik, Atıcılık ve Golf Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı organizasyonda 32 ülkeden 89 sporcu yer alacak. Turnuvaya 16, 21 yaş altı kategorilerindeki kadın ve erkek golfçüler katılacak.

Deniz, Dubai Desert Klasik Gençler Turnuvası'nda şampiyon olarak katılmaya hak kazandığı Avrupa büyük finalinde, hem 16 hem de 21 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışacak.

16 yaşındaki milli golfçü, yaptığı açıklamada, "Bu turnuvada oynayabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek, hem beni motive ediyor hem de gururlandırıyor. Böyle önemli bir organizasyonda yer aldığım için heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

REKLAM - Türk Telekom
Cimbom yeni Mertens'ini buldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Okan Buruk'tan takıma büyük jest!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! 15:09
G.Saray'da Gardini dönemi! G.Saray'da Gardini dönemi! 15:08
Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama 14:57
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 14:45
Dev ödülde adaylar açıklandı! Dev ödülde adaylar açıklandı! 14:45
Okan Buruk'tan takıma büyük jest! Okan Buruk'tan takıma büyük jest! 14:23
Daha Eski
Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... 14:19
Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! 14:09
Juventus'tan Kenan kararı! Juventus'tan Kenan kararı! 13:24
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 13:13
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 12:26
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 12:13