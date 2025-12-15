CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 18'lik kanat: Adem Yeşilyurt!

Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşması ile birlikte rotasını kanat mevkine çevirdi. Sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Adem Yeşilyurt için harekete geçti. İşte Kadıköy ekibinin geleceğe yatırım hamlesi...

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 15:53
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın bu sezon 8 oyuncusunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla altyapısından vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, henüz 3 maçlık performansıyla transferde gözde oldu.

Yeşil-kırmızılılarda 28 Kasım'da profesyonel olduktan 1 gün sonra ilk 11'de ilk kez çıktığı Denizli İdmanyurdu maçında yıldızlaşan Adem, geride kalan 3 maçta büyük dikkat çekti. İlk 11'de forma giydiği 3 maçta 2 asistle oynayan, yaşına göre çok etkili ve olgun bir performans sergileyen genç futbolcuyu Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan menajerlerin takibe aldığı öğrenildi.

Adem'e sezon başında henüz A takıma çıkıp profesyonel bile olmadan temmuz ayında Trabzonspor'un talip olduğu ancak yönetimin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün talebiyle teklifi geri çevirdiği belirtildi. Karşıyaka yönetiminin, Burhanettin Basatemür'ün sezon başından beri özel ilgilenerek çalıştırdığı Adem'i gelişimini tamamlamadan satmayı kesinlikle düşünmediği de öğrenildi.

Genç futbolcuya olan teklifleri erken bulan Karşıyaka, yeni profesyonel olan Adem'in önce fiziksel ve oyun olarak gelişimini tamamlayıp takıma faydalı olmasını planlıyor. Bornova Belediyespor'da 10 yaşında futbola başlayıp ardından Pınargücüspor'a geçen Adem, 2022 yılında 15 yaşındayken Karşıyaka altyapısına katıldı. Karşıyaka'da bu sezon daha önce 3 maçta kısa süre yer alan genç futbolcu, as futbolcuların ceza almasıyla profesyonel olup bulduğu şansı müthiş değerlendirdi.

