Magnus Carlsen ESpor Dünya Kupası'nın ilk satranç şampiyonu oldu!

Dünya bir numarası Magnus Carlsen, Büyük Final'de son üç oyunu kazanarak GM Alireza Firouzja'yı mağlup etti ve Espor Dünya Kupası Satranç bölümünün ilk şampiyonu oldu. Carlsen, 250.000 dolarlık büyük ödülün sahibi oldu ve Team Liquid takımıyla genel şampiyonayı kazandı. GM Hikaru Nakamura, heyecan verici maçta GM Arjun Erigaisi'yi 3.5-2.5 yenerek üçüncü oldu.

Aynı zamanda turnuvada Espor takımları için de 27 milyon dolarlık bir ödül havuzu bulunuyor. Alınan sonuçlara göre Carlsen'in takımı Team Liquid, turnuvayı Firouzja ve Nakamura'nın takımı olan Team Falcons'un önünde tamamladı.

Carlsen, Firouzja'yı Yenerek Espor Dünya Kupası Şampiyonu Oldu. Büyük Final maçı üç olanın kazanacağı iki set halinde oynanacaktı. Beraberlik halinde ise iki oyunluk bir eşitlik bozma seti oynanması planlanıyordu. Ancak Carlsen iki seti de kazanarak, 2-0'lık skorla maçı erkenden bitirdi.

Bu maçtan önce Team Falcons oyuncusu Firouzja, tek bir maç bile kaybetmemişti. Carlsen ise yarı finalde Nakamura'ya karşı iki maç kaybetmişti. Sessiz geçen ilk oyun, Firouzja'nın 21...Va3? hamlesinin 22.Ab8!! gibi sıra dışı bir hamleye izin vermesiyle Carlsen'in lehine döndü ve dünya bir numarası arka sıradaki tehditler nedeniyle a8 kalesini kazandı.

''Bu formatta her zaman biraz ödün verme durumu söz konusu. Hızlı ve... mükemmel oynayamazsınız, bu yüzden iyi oynamaya, iyi hamleleri hızlı yapmaya çalıştım ve bu gerçekten işe yaradı.''

Carlsen'in iyi satranç oynadığı ama aynı zamanda genç rakibinden çok daha hızlı olduğu ikinci oyunda belli oldu.. Carlsen'in neredeyse dört dakikası varken rakibinin süresi 30 saniyenin altındaydı; bir kale oyun sonuna girdiler ve Firouzja'nın bayraklanması kaçınılmaz oldu.. Ancak dünya bir numarası, süreyle kazanmak istemiyor gibi davrandı ve hamle tekrarıyla berabere kalmadan önce sadece sembolik bir çaba gösterdi.

Üçüncü oyun da berabere bitti ancak Carlsen'in rakibi tarafından alt edilmeye en çok yaklaştığı oyun da bu oldu. Norveçli oyuncu daha sonra şu açıklamaları yaptı:

''Sanırım ilk setin üçüncü oyununda kısa bir süreliğine kayıp bir pozisyonda kaldım, ama rakibimin çok az zamanı vardı, bu yüzden bunu değerlendirip değerlendiremeyeceği konusunda emin olamadım, ama genel olarak oynama şeklimden memnunum.''