Ziraat Türkiye Kupası
Emir Perçin bronz madalyanın sahibi oldu!

Emir Perçin bronz madalyanın sahibi oldu!

Emir Perçin, Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 16:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emir Perçin bronz madalyanın sahibi oldu!

Kosova'da düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Emir Perçin, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kosova'da 11-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Düzce'yi başarıyla temsil eden Mert Asya Spor Kulübü sporcusu Emir Perçin, Avrupa üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl müdürlüğünden yapılan açıklamada "Zorlu müsabakalar sonucunda elde ettiği bu önemli dereceyle hem Düzce hem de ülkemizi gururlandıran başarılı sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerini yürekten tebrik ediyor, Emir Perçin'e spor hayatında başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

