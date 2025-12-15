Espor Dünya Kupası yıl boyu sürecek eleme döngüsüyle geri dönüyor!

Satranç, 2025'teki büyük başarının ardından e-spor sahnesine geri dönecek. 2026 E-Spor Dünya Kupası (EWC) eleme döngüsünde büyük değişiklikler olacak ve gelecek seneki turnuva daha büyük, daha iyi ve daha rekabetçi hale gelecek.

Champions Chess Tour 2025, bu yıl düzenlenen Espor Dünya Kupası'na gitmenin en önemli yoluydu; burada dünyanın en iyi oyuncuları ciddi bir ödül havuzu, büyük bir hayran kitlesi ve dünyanın en büyük espor organizasyonlarının satranca yapacağı önemli yatırımlar için mücadele etti. Açılış sezonu bir zafer olarak nitelendirilse de, sadece iki CCT etkinliğinin olduğu kısa eleme dönemi hayranlar için yetersiz kaldı.

Chess.com, 2025-2026 sezonunda en prestijli üç etkinliği tek çatı altında toplayacak: Titled Tuesday, Speed Chess Championship (SCC) ve Chess.com Global Championship (CGC). Bu etkinlikler, 12 oyuncunun 2026 E-Spor Dünya Kupası'na katılmasını sağlayacak yeni Champions Chess Tour'u (CCT) oluşturacak.

GENİŞLETİLMİŞ SİSTEM TURNUVAYA KATILMAK İÇİN ÜÇ YOL VE YIL BOYU SÜREN TURNUVALARI BERABERİNDE GETİRECEK

Titled Tuesday: Oyuncular, üç Grand Prix "Etap"ında en iyi sekiz Titled Tuesday performansı için puan kazanabilirler. Yeni sezon, 2 Eylül'deki 1. Etap ile başlıyor.

Speed Chess Championship: 250.000 dolarlık etkinlik Ekim 2025'te başlayacak ve Şubat 2026'da CANLI finalle sona erecek.

Chess.com Global Championship: Elemeler Mart 2026'da başlayacak ve Playofflar Mayıs ayında sona erecek. Etkinlikte ayrıca 250.000 dolarlık bir ödül havuzu da yer alacak.

Hem SCC hem de CGC'de ilk üçe girenler otomatik olarak ESpor Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak ve ek kontenjan açılmayacak. EWC'a katılacak diğer oyuncular, genel CCT Liderlik Tablosuna göre belirlenecek. Kalan kontenjanlar ve elemeler daha sonra açıklanacak.

Chess.com'un Baş Satranç Sorumlusu IM Danny Rensch, mevcut vizyonu şöyle özetledi: "2024-2025 EWC Finali satranç için BÜYÜK bir başarıydı ve Chess.com, eleme döngüsünü iki harika etkinlikle desteklemekten heyecan duyuyordu. Önümüzdeki sezonda, daha büyük ödül fonları, daha fazla eleme yolu, daha fazla yayın ve canlı bir finalle her yönden daha da güçleniyoruz. 2025-2026 eleme döngüsü inanılmaz olacak ve başlatmak için sabırsızlanıyoruz."