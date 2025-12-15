WithoutYou K.O. Kolezyumu şampiyonu oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

K.O. Kolezyumu'nun nihai şampiyonu büyük bir galibiyet kazandı. Dünyanın en iyi 40 oyuncusu, 14-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşen K.O. Kolezyumu Tactician's Crown'da karşı karşıya geldi.

Her bölgenin en iyi yarışmacıları aksiyon dolu üç gün boyunca Tactician's Crown Şampiyonu olmak ve 150 bin dolarlık büyük ödülü almak için savaştı. Muhteşem bir nakavtın ardından Asya-Pasifik bölgesinden WithoutYou galip gelerek tacı kazandı.

K.O. Kolezyumu Tactician's Crown'ı da geride bıraktığımıza göre Runeterra'nın akıllara kazınan hikâyelerinin hayat bulduğu TFT'nin sıradaki seti Öykü ve Efsaneler'e adım atmanın vakti geldi.