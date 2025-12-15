CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler ESPOR WithoutYou K.O. Kolezyumu şampiyonu oldu!

K.O. Kolezyumu Tactician’s Crown’da dünyanın en iyi 40 oyuncusunun mücadelesi sonunda Asya-Pasifik bölgesinden WithoutYou şampiyonluğa ulaştı ve 150 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 15:22
K.O. Kolezyumu'nun nihai şampiyonu büyük bir galibiyet kazandı. Dünyanın en iyi 40 oyuncusu, 14-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşen K.O. Kolezyumu Tactician's Crown'da karşı karşıya geldi.

Her bölgenin en iyi yarışmacıları aksiyon dolu üç gün boyunca Tactician's Crown Şampiyonu olmak ve 150 bin dolarlık büyük ödülü almak için savaştı. Muhteşem bir nakavtın ardından Asya-Pasifik bölgesinden WithoutYou galip gelerek tacı kazandı.

K.O. Kolezyumu Tactician's Crown'ı da geride bıraktığımıza göre Runeterra'nın akıllara kazınan hikâyelerinin hayat bulduğu TFT'nin sıradaki seti Öykü ve Efsaneler'e adım atmanın vakti geldi.

