CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 2 sakatlık birden! Oyuna devam edemediler

Fenerbahçe'de 2 sakatlık birden! Oyuna devam edemediler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Kadıköy'de ağırladı. Mücadelenin 2. yarısında önce Archie Brown sonra Jhon Duran sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 21:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de 2 sakatlık birden! Oyuna devam edemediler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 2. yarısında yaşanan bir sakatlık gelişmesiyle sarsıldı. Konyasporlu Uğurcan Yazgılı ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Archie Brown maça devam edemedi. Brown, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

JHON DURAN DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe 67. dakikada 2 oyuncu değişikliği birden yaptı. Sakatlanan Jhon Duran, Fred ile birlikte oyundan çıktı. İsmail Yüksek ve Szymanski, Duran ile Fred'in yerine giren isimler oldu.

F.Bahçe-Konyaspor | CANLI
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
Tedesco: Bugün çok ofansif oynayacağız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 21:19
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 20:36
Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi başladı Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi başladı 20:08
TFF'den Kavukcu'nun cezasına indirim! TFF'den Kavukcu'nun cezasına indirim! 20:07
Kupada grup maçlarına VAR geliyor! Kupada grup maçlarına VAR geliyor! 19:50
Tedesco: Bugün çok ofansif oynayacağız! Tedesco: Bugün çok ofansif oynayacağız! 19:16
Daha Eski
Perez İspanya'daki hakem olaylarını eleştirdi! Perez İspanya'daki hakem olaylarını eleştirdi! 18:50
Sergio Reguilon'un yeni adresi belli oldu! Sergio Reguilon'un yeni adresi belli oldu! 18:49
Başakşehir’de Shomurodov etkisi Başakşehir’de Shomurodov etkisi 18:38
Berke için Avrupa devleri sırada! Berke için Avrupa devleri sırada! 18:00
Yeni Malatyaspor Menemen FK maçına çıkmayacak Yeni Malatyaspor Menemen FK maçına çıkmayacak 17:47
F.Bahçe-Konyaspor | CANLI F.Bahçe-Konyaspor | CANLI 17:27