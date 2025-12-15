Fenerbahçe'de 2 sakatlık birden! Oyuna devam edemediler

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 2. yarısında yaşanan bir sakatlık gelişmesiyle sarsıldı. Konyasporlu Uğurcan Yazgılı ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Archie Brown maça devam edemedi. Brown, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

JHON DURAN DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe 67. dakikada 2 oyuncu değişikliği birden yaptı. Sakatlanan Jhon Duran, Fred ile birlikte oyundan çıktı. İsmail Yüksek ve Szymanski, Duran ile Fred'in yerine giren isimler oldu.