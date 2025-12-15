Mert Müldür attığı golün ardından konuştu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:23
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

"Bayağı uzun bir süre (Golü) oldu. Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.

Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık. Sonunda 4. golü de bulduk ve kazandık."

F.Bahçe'den net galibiyet!
Anasayfa
