Mert Müldür attığı golün ardından konuştu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

"Bayağı uzun bir süre (Golü) oldu. Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.

Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık. Sonunda 4. golü de bulduk ve kazandık."