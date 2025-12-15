CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ederson: Takıma yardım etmek için buradayım!

Ederson: Takıma yardım etmek için buradayım!

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Ederson, takım performansından memnun olduğunu söyledi. Brezilyalı kaleci, hem galibiyeti hem de bireysel çalışmalarını değerlendirdi. İşte Ederson'un açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson: Takıma yardım etmek için buradayım!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin kalecisi Ederson, karşılaşmayı ve performansını değerlendirdi.

Takım olarak önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Ederson, "Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle Talisca'yı kutlamak isterim. Galibiyet için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Her zaman takıma katkı sağlamayı hedeflediğini dile getiren deneyimli eldiven, "Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Bireysel çalışmalarına da değinen Ederson, sözlerini şöyle tamamladı:

"İdmanlardan sonra ekstra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi bir noktaya taşımak adına kendi adıma özel çalışmalar yapıyorum. Bunlar temel ve takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansına katkı sağlamak adına bireysel olarak da çalışmayı sürdürüyorum."

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den net galibiyet!
DİĞER
Fenerbahçe’de Anderson Talisca şov! Süper Lig’de en iyi 45 dakika
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson: Yardım etmek için buradayım! Ederson: Yardım etmek için buradayım! 22:16
F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu 21:59
Sakaryaspor 3 puanı 3 golle aldı! Sakaryaspor 3 puanı 3 golle aldı! 21:58
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 21:56
F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! 21:19
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 20:36
Daha Eski
Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi başladı Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi başladı 20:08
TFF'den Kavukcu'nun cezasına indirim! TFF'den Kavukcu'nun cezasına indirim! 20:07
Kupada grup maçlarına VAR geliyor! Kupada grup maçlarına VAR geliyor! 19:50
Tedesco: Bugün çok ofansif oynayacağız! Tedesco: Bugün çok ofansif oynayacağız! 19:16
Perez İspanya'daki hakem olaylarını eleştirdi! Perez İspanya'daki hakem olaylarını eleştirdi! 18:50
Sergio Reguilon'un yeni adresi belli oldu! Sergio Reguilon'un yeni adresi belli oldu! 18:49