Ederson: Takıma yardım etmek için buradayım!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin kalecisi Ederson, karşılaşmayı ve performansını değerlendirdi.

Takım olarak önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Ederson, "Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle Talisca'yı kutlamak isterim. Galibiyet için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Her zaman takıma katkı sağlamayı hedeflediğini dile getiren deneyimli eldiven, "Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Bireysel çalışmalarına da değinen Ederson, sözlerini şöyle tamamladı:

"İdmanlardan sonra ekstra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi bir noktaya taşımak adına kendi adıma özel çalışmalar yapıyorum. Bunlar temel ve takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansına katkı sağlamak adına bireysel olarak da çalışmayı sürdürüyorum."