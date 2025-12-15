CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERLERİ - Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Tümosan Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde 2 gol atarak maça damga vuran Anderson Talisca galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı lacivertlilerde maça damga vuran Brezilyalı Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

İŞTE TALISCA'NIN AÇIKLAMALARI

"Son dönemlerde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Takım iyi olunca bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." dedi.

F.Bahçe'den net galibiyet!

