FENERBAHÇE HABERLERİ - Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı lacivertlilerde maça damga vuran Brezilyalı Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

İŞTE TALISCA'NIN AÇIKLAMALARI

"Son dönemlerde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Takım iyi olunca bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." dedi.