Çağdaş Atan’dan sert VAR tepkisi! "Maçı bir taraftan alıp diğer tarafa taşıyorsunuz"

Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldukları maçın ardından özellikle penaltı kararı ve VAR uygulaması üzerinden hakem yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İşte Atan'ın açıklamaları...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 23:04
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atan, maçın kaderini etkileyen penaltı kararı ve VAR uygulamaları üzerinden hakem yönetimine tepki gösterdi.

Maçın kendileri adına kötü geçtiğini vurgulayan genç teknik adam, "Bizim için kötü bir akşamdı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, iyi oynadılar ve kazandılar. Buna diyecek bir şey yok. Ancak geçen hafta Rizespor maçında benzer bir pozisyon yaşandı, orta saha oyuncusu rakibin ayağına istemeden bastı ve penaltı verilebilirdi. Anadolu takımlarına bu pozisyonlar çalınmıyor. Alma-verme dengesinde çok ciddi bir fark var. Bu kadar kolay penaltı olmaması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

VAR hakemi üzerinden de eleştirilerini sürdüren Atan, "Maçı alıp bir taraftan diğer tarafa taşıyorsunuz. VAR'da Sarper Barış Saka var. Kendisi hakemliği bırakmıştı, niye VAR'da görev alıyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Karşılaşmanın kırılma anının penaltı olduğunu belirten Çağdaş Atan, "27. dakikada penaltıdan golü yedik. O dakikaya kadar bence işler fena değildi. Bir pozisyon dışında rakibe neredeyse hiçbir şey vermedik. Penaltıdan sonra ise 45. dakikaya kadar kabus gibi oynadık. Skor da o bölümde koptu," şeklinde konuştu.

Takımının yaşadığı sürece de değinen Atan, "İstanbul'a geliyorsunuz, rakibiniz Fenerbahçe ve suya sabuna dokunmadan oynayarak bir şey çıkarabileceğinizi düşünüyorsanız bu hayalcilik olur. Sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu bizim hedef maçımız değildi ama bugünden daha fazla pozitif şeyler çıkarmak istiyorduk," dedi.

Konyaspor'un önündeki fikstüre dikkat çeken Çağdaş Atan, "Hedef maçlarımız bundan sonra. Dört maçın üçünü içeride oynayacağız. Eksiklerimiz döndükten sonra yukarı doğru bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Zaten bunu yakalamamız gerekiyor," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

