Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli...

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 15:12 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 15:27
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlık problemi yaşayan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in o sözleri...

"TEDAVİLERİNE BAŞLANMIŞTIR"

"Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

