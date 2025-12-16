CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Nihai karar açıklandı! PSG'den Mbappe'ye dev tazminat

Nihai karar açıklandı! PSG'den Mbappe'ye dev tazminat

Kylian Mbappe, eski kulübü PSG'ye karşı açtığı davayı kazandı. İşte yıldız oyuncu lehine karar çıkan mahkemede Fransız kulübünün ödemekten hükümlü tutulduğu o miktar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 16:08
Nihai karar açıklandı! PSG'den Mbappe'ye dev tazminat

Güncel olarak Real Madrid'de forma giyen Kylian Mbappe, transfer sürecinde eski kulübü PSG ile davalık olmuştu. Dünyanın yakından takip ettiği davada nihai karar açıklandı. Paris İş Mahkemesi, ücret anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada yıldız futbolcuyu haklı bularak Ligue 1 ekibini tazminat ödemeye mahkum etti. PSG'nin Mbappe'ye yaklaşın 60 milyon euro ödemesine karar kılındı.

NE YAŞANMIŞTI?

26 yaşındaki yıldız futbolcu, haksız fesih (44,6 milyon euro), imza primleri (40,4 milyon euro) başta olmak üzere 10 farklı konuda eski kulübünden toplam 260 milyon euro'dan fazla tazminat talep etmişti. PSG ise eski kaptanına 440 milyon euro talep ederek karşılık vermişti.

Eski futbolcusunu, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 11 ay boyunca sözleşmesini uzatmama kararını gizlemek ve takımını kazançlı bir transferden mahrum bırakmakla suçlayan PSG, Mbappe'nin 2023 yazındaki anlaşma gereği bonservissiz gitmesi halinde sözleşmenin sonunda alması gereken bazı tutarlardan vazgeçmesi gerektiğini savunuyordu. Mbappe ve çevresindekiler ise PSG'nin ortaya attığı sözlü anlaşmayı reddetmişti.

