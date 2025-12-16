F.Bahçe'ye Quinten Timber'da çifte şok!

Feyenoord ile sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da Hollanda kulübü, Timber ile yeni kontrat imzalamak için harekete geçti. Feyenoord ile sözleşme yenileme görüşmeleri şu anda askıda olsa da tarafların bu konuyu görüşmek üzere yakın zamanda temas kurabileceği ifade edildi.