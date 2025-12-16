CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye Quinten Timber'da çifte şok!

Ara transferde mevcut kadroya orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Feyenoord'da forma giyen Quinten Timber'ı gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. İşte yaşanan o gelişme... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 16:24
Domenico Tedesco yönetiminde devre arasındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 6-8 numara oynayabilen bir profil arayan sarı-lacivertliler, listesinde ilk sıralarda tuttuğu oyuncular hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin ocak projeksiyonundaki hedeflerinden bir tanesi Quinten Timber ile ilgili İtalyan basınında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Feyenoord forması giyen milli futbolcuya İtalya'dan ilgi mevcut.

Mirko Di Natale'nin haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, transfer sezonunun açılmasına kısa bir süre kala Juventus'a önerildi. Juventus'un yanı sıra, Timber'ın transferi için Napoli'nin de devrede olduğu biliniyor.

Feyenoord ile sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da Hollanda kulübü, Timber ile yeni kontrat imzalamak için harekete geçti. Feyenoord ile sözleşme yenileme görüşmeleri şu anda askıda olsa da tarafların bu konuyu görüşmek üzere yakın zamanda temas kurabileceği ifade edildi.

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

