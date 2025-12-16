CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Marc-Andre Ter Stegen gelişmesi! Transfer yanıtı....

Beşiktaş'ın kaleci transferi doğrultusunda listesinin üst sıralarına yazdığı Marc-Andre Ter Stegen'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alman eldiven, kendisi için Barcelona'ya iletilen teklifleri "yetersiz" bulması sebebiyle reddetti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 16:45 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 16:48
Sezon sonunda kontratı sona Ersin Destanoğlu ve formu tartışılan Mert Günok'un yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız eldiveni Marc-Andre Ter Stegen'i gündemine almıştı. İspanyol basınından Sport'un haberine göre Beşiktaş, Bologna ve Ajax'ın teklif yaptığı Alman kaleci, kulüplerin maaş beklentilerini karşılayamaması ve kulüplerin sunduğu sportif hedeflerinin yetersizliği nedeniyle bu teklifleri reddetti.

İNGİLTERE'DEN CİDDİ TALİPLER

Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea ve West Ham'ın da Ter Stegen için devrede olduğu belirtildi. Fakat bu kulüpler, 33 yaşındaki kaleciyi rotasyonun bir parçası olarak kullanılacak. Tottenham'ın ise kaleci arayışından dolayı hamle yapabileceği aktarılıyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
