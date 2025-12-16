Beşiktaş'ta Marc-Andre Ter Stegen gelişmesi! Transfer yanıtı....

Sezon sonunda kontratı sona Ersin Destanoğlu ve formu tartışılan Mert Günok'un yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız eldiveni Marc-Andre Ter Stegen'i gündemine almıştı. İspanyol basınından Sport'un haberine göre Beşiktaş, Bologna ve Ajax'ın teklif yaptığı Alman kaleci, kulüplerin maaş beklentilerini karşılayamaması ve kulüplerin sunduğu sportif hedeflerinin yetersizliği nedeniyle bu teklifleri reddetti.

İNGİLTERE'DEN CİDDİ TALİPLER

Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea ve West Ham'ın da Ter Stegen için devrede olduğu belirtildi. Fakat bu kulüpler, 33 yaşındaki kaleciyi rotasyonun bir parçası olarak kullanılacak. Tottenham'ın ise kaleci arayışından dolayı hamle yapabileceği aktarılıyor.

İŞTE O HABER