Ziraat Türkiye Kupası
Brendan Rodgers rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi

Brendan Rodgers rotayı Suudi Arabistan’a çevirdi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Qadsiah, teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Brendan Rodgers’ı getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 18:17
Brendan Rodgers rotayı Suudi Arabistan’a çevirdi

Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, teknik direktörlük koltuğunu Brendan Rodgers'a emanet etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adamla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Teknik direktörlük kariyerinde Swansea City, Liverpool ve Leicester City gibi önemli kulüplerde görev yapan Rodgers, en büyük başarılarını ise Celtic'te elde etti. Deneyimli çalıştırıcı, İskoç ekibiyle dört lig şampiyonluğu yaşayarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 17 puan toplayan Al Qadsiah, lider Al Nassr'ın 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

