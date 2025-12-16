Brendan Rodgers rotayı Suudi Arabistan’a çevirdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, teknik direktörlük koltuğunu Brendan Rodgers'a emanet etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adamla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Teknik direktörlük kariyerinde Swansea City, Liverpool ve Leicester City gibi önemli kulüplerde görev yapan Rodgers, en büyük başarılarını ise Celtic'te elde etti. Deneyimli çalıştırıcı, İskoç ekibiyle dört lig şampiyonluğu yaşayarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 17 puan toplayan Al Qadsiah, lider Al Nassr'ın 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.