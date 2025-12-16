CANLI SKOR ANA SAYFA
Donnarumma'ya FIFA'dan büyük onur! 2025 yılının en iyi kalecisi seçildi

Sezon başında Paris Saint-Germain’den Manchester City’ye transfer olan Gianluigi Donnarumma, FIFA tarafından verilen “2025 Yılının En İyi Kalecisi” ödülünün sahibi oldu. İtalyan file bekçisi, Buffon’dan sonra bu başarıya ulaşan ilk İtalyan kaleci olarak tarihe geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 18:55
Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer olan Gianluigi Donnarumma, gösterdiği üst düzey performansın karşılığını prestijli bir ödülle aldı. 26 yaşındaki kaleci, FIFA tarafından verilen "2025 Yılının En İyi Kalecisi" ödülüne layık görüldü.

Bu başarıyla Donnarumma, 2017 yılında ödülü kazanan Gianluigi Buffon'un ardından bu unvana ulaşan ilk İtalyan kaleci olmayı başardı.

Manchester City Kulübü de yıldız kalecisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. İngiliz ekibinin açıklamasında, "Gianluigi Donnarumma, 2025 FIFA Erkekler En İyi Kalecisi seçildi. Tebrikler" ifadelerine yer verildi.

