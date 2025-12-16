Donnarumma’ya FIFA’dan büyük onur! 2025 yılının en iyi kalecisi seçildi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer olan Gianluigi Donnarumma, gösterdiği üst düzey performansın karşılığını prestijli bir ödülle aldı. 26 yaşındaki kaleci, FIFA tarafından verilen "2025 Yılının En İyi Kalecisi" ödülüne layık görüldü.

Bu başarıyla Donnarumma, 2017 yılında ödülü kazanan Gianluigi Buffon'un ardından bu unvana ulaşan ilk İtalyan kaleci olmayı başardı.

Manchester City Kulübü de yıldız kalecisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. İngiliz ekibinin açıklamasında, "Gianluigi Donnarumma, 2025 FIFA Erkekler En İyi Kalecisi seçildi. Tebrikler" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM