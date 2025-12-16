CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe eski milli basketbolcusu İbrahim Kutluay'ı onurlandırdı

Fenerbahçe eski milli basketbolcusu İbrahim Kutluay'ı onurlandırdı

Fenerbahçe Beko, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ı onurlandırdı.

16 Aralık 2025 Salı 21:51
Fenerbahçe eski milli basketbolcusu İbrahim Kutluay'ı onurlandırdı

Uzun yıllar sarı-lacivertli ekipte görev yapan Kutluay'ın forması, Basketbol Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR ile oynanan maçtan önce düzenlenen törenle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na asıldı.

İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, eski milli oyuncuya özel tasarım portresini hediye etti.

51 yaşındaki basketbol adamı, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 1991-1999 ve 2006-2007 yıllarında forma giydi.

İbrahim Kutluay, yaptığı açıklamada, çok özel ve duygusal bir an yaşadığını belirterek, "Çubukluyu ilk giydiğimde 10 yaşındaydım. En büyük hayalim A takıma yükselip taraftarların karşısına çıkmaktı. Bu formayı yıllarca gururla taşıdım. Fenerbahçeli olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu anı ve onuru bana yaşatan Sadettin Saran'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

