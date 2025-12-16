CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos'u ağırladı. Temsilcimiz mücadeleden 81-77'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 22:51 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 23:18
Fenerbahçe Beko Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a mağlup: İşte maçın özeti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 16'ncı hafta maçında Panathinaikos'a 77-81 mağlup oldu. İki takım da mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip arasında ilk periyot 17-16 Panathinaikos üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrekte hücum ritmini artıran Yunan temsilcisi, atışlarda isabet oranını yükseltti. Fenerbahçe Beko savunmada zaman zaman aksasa da oyundan kopmadı ve soyunma odasına 41-37 geride girdi.

Üçüncü periyotta ise sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü ele geçirdi. Bu bölümde rakibine yalnızca 9 sayı izni veren Fenerbahçe Beko, üçüncü periyot sonunda 57-50'lik avantajı yakaladı.

Son ana kadar mücadelenin devam ettiği maçta Fenerbahçe, rakibi Panathinaikos'a 77-81 mağlup oldu.

İBRAHİM KUTLUAY'IN FORMASI SALONA ASILDI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının tarihindeki efsane isimlerinden biri olan İbrahim Kutluay'ın forması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na asıldı. İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim oldu.

F.Bahçe Kutluay'ı onurlandırdı Devamını Oku BUNU DA OKU

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Piotr Pastusiak, Maxime Boubert

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tarık Biberovic 15, Hall 8, Tucker 22, Birch 2, Baldwin 11, Colson 8, Bacot 5, Zagars, Metecan Birsen, Boston.

PANATHINAIKOS: Mitoglou 7, Grant 6, Lewis 4, Shorts 5, Cedi Osman 11, Nunn 25, Sloukas 7, Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 7 Nikolaos.

1'İNCİ PERİYOT: 16-17

DEVRE: 37-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-50

