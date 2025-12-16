CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Icadi için yeni açıklama!

Galatasaray'dan Icadi için yeni açıklama!

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde sarı kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Icadi için yeni açıklama!

Törende birçok ödül kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Yazgan, "'Yılın takımı', 'Yılın antrenörü', 'Yılın futbolcusu' ve 'Yılın spor yöneticisi' gibi ödüllerle takdir görmek bizim için çok önemli. Galatasaray Kulübü de 1481 yılından bugüne gelmiş bir eğitim kurumunun geleneğinden güç alıyor. Teknik heyetimiz, oyuncularımız, çalışanlarımız ve Galatasaray taraftarı adına bu ödülü aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yazgan, sarı-kırmızılı futbol takımının sezonun ilk yarısındaki performansını değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Ali Sami Yen'in 'Türk olmayan takımları yenmek' vizyonuyla kuruldu. Sezon başında da bu vizyona uygun bir şekilde yapılanmaya gittik. Biz, takımımıza inanıyoruz. Şu anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanımız var. Üstüne koyarak gideceğimize inanıyoruz. Trendyol Süper Lig'deki durumumuz da malum. Üç sene arka arkaya şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için önce Süper Lig'de şampiyon olmalıyız. Bu yüzden Türkiye'deki şampiyonluk, bizim için önemli. Sezonun ikinci yarısında puan farkını açacağız. Derbilerde ve Trabzonspor maçında kazanma şansımız olmadı. İnşallah ikinci yarıda bu derbileri kazanırız. 'Mayıslar bizimdir.' diyoruz. 26. şampiyonluğumuzu ve Türkiye Kupası'nı sezon sonunda kazanmak istiyoruz."

"O BİZİM KIYMETLİMİZ"

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin durumuna değinen Yazgan, "Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, futbol sevgisi, Galatasaray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü. Bizim hücum hattımızda ciddi bir rekabet var. Icardi de bu rekabette her zaman bizim yanımızda olacaktır. Sevgili kaptanımız, inşallah hep bizimle beraber olacaktır." şeklinde konuştu.

