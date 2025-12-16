Juventus’tan Del Piero’ya büyük onurlandırma! Özel forma Kenan Yıldız’la tanıtıldı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A devi Juventus, kulüp tarihine damga vuran efsane kaptan Alessandro Del Piero'ya özel bir maç önü forması tasarladı. Siyah-beyazlıların mirasını ve 10 numaranın simgesel önemini yansıtan forma, özel bir tanıtım filmiyle kamuoyuna duyuruldu.

TANITIMDA GEÇMİŞ VE GELECEK BULUŞTU

Tanıtım filminde Juventus'un efsanesi Alessandro Del Piero ile kulübün yeni 10 numarası Kenan Yıldız birlikte kamera karşısına geçti. Geçmişle geleceği buluşturan bu anlar, Juventus taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.

KENAN YILDIZ İLE DEL PIERO ARASINDA DİKKAT ÇEKEN AN

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda, Del Piero ile Kenan Yıldız arasında geçen samimi diyalog öne çıktı. Kenan Yıldız'ın Del Piero'nun yer aldığı bir tabloyu incelerken yanına oturan efsane futbolcu, "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Genç yıldızın tebessümle verdiği "Fena değil" yanıtı, tanıtımın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

