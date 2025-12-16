Süper Lig’de 16. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarında yaşanan kritik pozisyonlara ilişkin Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını resmi kanalları üzerinden yayınladı.

Kayıtlarda, El Bilal Toure'nin kırmızı kart pozisyonu ile Jhon Duran'ın penaltısı öncesinde VAR odasında yapılan konuşmaların da yer aldığı görüldü.

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: "Bu temas anı. "

Ali Şansalan: "Evet."

Ali Şansalan: "Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum."

Ali Şansalan: "Tamam bir daha oynat."

JHON DURAN'IN PENALTI POZİSYONU

VAR: "Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Ozan Ergün: "Tamam"

VAR: "Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de topla önce hücum oyuncusunun oynadığını."

Ozan Ergün: "Tamam"

Ozan Ergün: "Evet geldim"

VAR: "Bu temas anı"

Ozan Ergün: "Temas anı, tamamdır"

VAR: "Şimdi ikinci açıdan da hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum"

Ozan Ergün: "Okey, tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum"

VAR: "Doğrudur hocam"

İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI