Puskas Ödülü Santiago Montiel’in! 2025’in en güzel golü Arjantin’den

2025 FIFA Puskas Ödülü'nün kazananı belli oldu. Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Independiente'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Santiago Montiel, sezonun en estetik golüne imza atarak futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden birini kazandı.

Tarihler 12 Mayıs 2025'i gösterdiğinde Independiente, sahasında Independiente Rivadavia'yı konuk etmişti. Mücadelenin 57. dakikasında ceza sahası içinde olağanüstü bir zamanlama yakalayan Montiel, attığı şık röveşata ile tribünleri ayağa kaldırmıştı. Bu gol kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı ve dünya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

HAFIZALARA KAZINAN AN

Arjantinli yıldızın estetik ve teknik açıdan kusursuz vuruşu, futbolseverlerden yoğun beğeni alırken Montiel'i FIFA Puskas Ödülü adayları arasına taşıdı. Yapılan oylamanın ardından 2025 yılının en güzel golü seçilen bu unutulmaz an, ödülle taçlandırıldı.

Böylece Santiago Montiel, kariyerinin en özel başarılarından birine imza atarak 2025 FIFA Puskas Ödülü'nün sahibi oldu.

İŞTE O GOL