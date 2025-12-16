CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ajax Tomiyasu transferini açıkladı!

Ajax Tomiyasu transferini açıkladı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekiplerinden Ajax, Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 18:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ajax Tomiyasu transferini açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Arsenal forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Ajax'ın futbol direktörü Marijn Beuker, Tomiyasu transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Japon oyuncunun birçok üst düzey ligde forma giydiğini belirterek, "İki ayağı da iyi olan bir defans oyuncusu. Tomiyasu ile nispeten genç ama çok yetenekli kadromuza kısa vadede daha fazla denge getirebilecek bir oyuncu kazandığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
Puskas Ödülü Santiago Montiel’in!
Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rodgers rotayı S. Arabistan’a çevirdi! Rodgers rotayı S. Arabistan’a çevirdi! 18:17
Meltem Avcı Yılmaz Fenerbahçe Opet'te! Meltem Avcı Yılmaz Fenerbahçe Opet'te! 16:54
Ter Stegen'den Beşiktaş'a yanıt! Ter Stegen'den Beşiktaş'a yanıt! 16:45
Judocudan bronz başarı! Judocudan bronz başarı! 16:32
F.Bahçe'ye transferde çifte şok! F.Bahçe'ye transferde çifte şok! 16:24
Nihai karar verildi! PSG ve Mbappe... Nihai karar verildi! PSG ve Mbappe... 16:08
Daha Eski
FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi'ni böyle duyurdu! FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi'ni böyle duyurdu! 15:57
PSG ve Flamengo kupa finalinde! PSG ve Flamengo kupa finalinde! 15:26
Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 15:15
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:12
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 15:07
Beşiktaş, Rizespor mesaisine başladı! Beşiktaş, Rizespor mesaisine başladı! 15:06