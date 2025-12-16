CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kazanan son şampiyon Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini 7'ye çıkarmak için mücadele ediyor. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 20:36
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'de heyecan, 16. haftada Fenerbahçe Beko-Panathinaikos karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa'da yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle bu sezon da başarısını kanıtlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR karşısında da zafer elde ederek galibiyet serisini 7'ye çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 0-0 Panathinaikos

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 16. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı maçı, 16 Aralık Salı günü başladı.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başladı.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

