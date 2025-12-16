Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77'lik skorla mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından salonu dolduran sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.

"F.BAHÇE 10 SAYI ÖNDEYKEN..."

Ataman, maç sonrası yaptığı kısa açıklamada "Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfürler eden taraftara Allah'ın cevabı bu oldu. Oradan maçı çevirdik ve kazandık" ifadelerini kullandı.