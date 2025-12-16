CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeage'de Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları galibiyet sonrası yaptığı açıklamada sarı lacivertli rakip taraftarlarına sert tepki gösterdi. İşte Ataman'ın o sözleri...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 23:57 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 00:46
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77'lik skorla mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından salonu dolduran sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.

"F.BAHÇE 10 SAYI ÖNDEYKEN..."

Ataman, maç sonrası yaptığı kısa açıklamada "Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfürler eden taraftara Allah'ın cevabı bu oldu. Oradan maçı çevirdik ve kazandık" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe evinde Panathinaikos'a mağlup
