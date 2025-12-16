CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona Guadalajara deplasmanında hata yapmadı! Son 16 biletini aldı

Kral Kupası son 32 turunda Guadalajara’ya konuk olan Barcelona, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 01:22
İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Barcelona, Guadalajara deplasmanına çıktı. Pedro Escartin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin kilidini 76. dakikada Andreas Christensen açarken Barcelona'nın rahatlamasını sağlayan gol 90. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Barcelona, Kral Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Ev sahibi Guadalajara ise güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun ortaya koymasına rağmen kupaya son 32 turunda veda etti.

Anasayfa
