Barcelona Guadalajara deplasmanında hata yapmadı! Son 16 biletini aldı

İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Barcelona, Guadalajara deplasmanına çıktı. Pedro Escartin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin kilidini 76. dakikada Andreas Christensen açarken Barcelona'nın rahatlamasını sağlayan gol 90. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Barcelona, Kral Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Ev sahibi Guadalajara ise güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun ortaya koymasına rağmen kupaya son 32 turunda veda etti.