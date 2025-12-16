CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jasikevicius: Panathinaikos kendi oyununu kabul ettirdi

Jasikevicius: Panathinaikos kendi oyununu kabul ettirdi

EuroLeague’de Panathinaikos’a 81-77 yenilen Fenerbahçe Beko’da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Yunan ekibinin maç boyunca oyunu kontrol ettiğini vurguladı. Litvanyalı çalıştırıcı, yoğun fikstüre dikkat çekerken hakem sorusuna da esprili bir yanıt verdi. İşte Jasikevicius'un açıklamaları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 00:54
Jasikevicius: Panathinaikos kendi oyununu kabul ettirdi

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında konuk ettiği Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Yunanistan ekibinin maçın genelinde istediğini sahaya yansıtarak galibiyete ulaştığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı başantrenör, "Ergin Ataman'ı ve Panathinaikos'u tebrik ediyorum. Maçın genelinde kendi oyununu oynayan ve galibiyete ulaşan taraf onlardı. Ancak takımımı da tebrik ediyorum. En iyi basketbolumuzu oynayamadık ama mücadelemiz her zaman oradaydı. Bu tempoda galibiyet serisi elde etmek zor. Zorlu maçlara çıkacağız. Geride bıraktığımız süreçte gösterdiğimiz performans dolayısıyla takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada 22 top kaybı yapmaları ve son periyotta Panathinaikos'un 31 sayı bulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

"77 sayı bulduk ve maçın içinde kalmayı başardık. Çok çalıştık ama beklediğimiz reaksiyonu alamadık. Çok fazla maç oynuyoruz, agresif bir takvimden geçiyoruz. Bu dönemde de bunlar yaşanabiliyor. Karşımızda iyi bir takım ve deneyimli bir başantrenör vardı. Bu maça hazırlanmak için bize göre bir gün daha fazla zamanları vardı. Rakibimiz bize zarar veren bazı işler yaptı. Değiştirmeye çalıştığımız birçok konu vardı ama bunları maç içinde başaramadık."

Müsabakanın hakemlerinin performansıyla ilgili bir soruyu Sarunas Jasikevicius, "EuroLeague'de takip ettiğimiz belirli kurallar var. Noel döneminde paramın cebimde kalmasını tercih ediyorum. Elbette daha sonra resmi kanallardan bununla ilgili iletişimde bulunacağız." şeklinde yanıtladı.

F.Bahçe evinde Panathinaikos'a mağlup
