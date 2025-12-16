CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol TOFAŞ uzatmada güldü! Grubu ikinci bitirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun son haftasında Trapani Shark’ı uzatmada 99-93 mağlup eden TOFAŞ, adını bir üst tura ikinci sıradan yazdırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 00:01
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Trapani Shark'ı uzatma sonunda 99-93 mağlup etti. Bu sonuçla Bursa ekibi, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye konuk ekip etkili başladı ve ilk periyodu 28-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen TOFAŞ, soyunma odasına 46-42 geride gitti. Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran ev sahibi ekip, bu bölümü 62-55 önde kapattı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta ise eşitlik bozulmadı ve karşılaşmanın normal süresi 84-84 sona erdi.

Uzatma bölümünde daha az hata yapan ve hücumda etkili olan TOFAŞ, parkeden 99-93 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Perez 22 sayıyla öne çıkarken, Whaley 15, Blazevic 15 ve Besson 16 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Trapani Shark'ta ise Notae'nin 27 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu galibiyetle TOFAŞ, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna bir üst turda devam etti.

