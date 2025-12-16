CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FIFA 2026 Dünya Kupası için 60 dolara bilet sunacak

FIFA 2026 Dünya Kupası için 60 dolara bilet sunacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi bilet fiyatlarına gelen yoğun tepkiler üzerine kategori değişikliğine gitti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 00:47
FIFA 2026 Dünya Kupası için 60 dolara bilet sunacak

Taraftarlar gruplarının "dünya kupası tarihinin en pahalı bilet fiyatları" tepkisi üzerine harekete geçen FIFA, her maç için iki katılımcı takımın taraftarlarına 60 dolara bilet sunulacağını duyurdu.

Bu kararla 60 dolarlık biletler, her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek. Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.

Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.

Fotomaç
