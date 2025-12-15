CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den net galibiyet! Konyaspor'a 4 gol

Fenerbahçe’den net galibiyet! Konyaspor’a 4 gol

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:39
Fenerbahçe’den net galibiyet! Konyaspor’a 4 gol

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler etkili bir performans sergileyerek rakibini 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; 28. dakikada penaltıdan Talisca, 30. dakikada Mert Müldür, 37. dakikada yeniden Talisca ve 87. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Özellikle ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korudu.

Böylece Fenerbahçe, ligde iki maç sonra galip geldi. Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise altı maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltti ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu.

24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.

37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

44. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmadan seken topu alan Asensio, rakibinden sıyrılıp vurdu, top kaleci Bahadır'dan döndü. Bu kez penaltı noktası üzerinde Fred meşin yuvarlakla buluştu. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır bir kez daha gole geçit vermedi.

45. dakikada Ederson'un uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakipten önce topu kapıp ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu kaleci Bahadır'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Yazğılı son anda topu çizgiden çıkardı.

45+4. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunu kale sahasına ortasında Alvarez kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.

70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.

74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.

87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tedesco: Bizler de insanız
DİĞER
