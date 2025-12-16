CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da yerli operasyonu! 2 transfer birden bitecek

Galatasaray'da yerli operasyonu! 2 transfer birden bitecek

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yerli harekatı başladı. Sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar Taha Şahin ve Umut Tohumcu'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte Cimbom'un transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Galatasaray'da yerli operasyonu! 2 transfer birden bitecek

Ara transfer döneminde takımdaki yerli sayısını artırmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'da yerli operasyonu! 2 transfer birden bitecek

Takvim'in haberine göre; sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Rizespor'un sağ beki Taha Şahin ve Hoffenheim'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da yerli operasyonu! 2 transfer birden bitecek

Cimbom'un oyuncular ve kulüpleriyle transfer görüşmelerine başladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Rize formasıyla 16 maçta 1 gol kaydeden 25 yaşındaki Taha'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.

