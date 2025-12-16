Galatasaray'da yerli operasyonu! 2 transfer birden bitecek

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takvim'in haberine göre; sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Rizespor'un sağ beki Taha Şahin ve Hoffenheim'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'yu gündemine aldığı öğrenildi.